Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

Россия обязательно ответит США и введет санкции против кандидатов, которые мешают нормализации российско-американских отношений, рассказал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Слова дипломата передает во вторник РИА Новости.

Рябков напомнил, что раньше Вашингтон объяснял санкции ситуацией в Крыму, конфликтом на юго-востоке Украины и мнимым вмешательством России в американские президентские выборы в 2016 году. Сейчас же американцы отошли от этой линии. А это уже свидетельствует о том, что Штаты не остановятся ни перед чем, пытаясь «сдержать Россию».

Тем временем, подчеркнул замглавы МИД, Москва должна находить в происходящем плюсы и импульсы для дальнейшего внутреннего развития.

Ранее Вашингтон расширил санкции против России, добавив в список пять российских IT-компаний и три физических лица.