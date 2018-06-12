Скончался известный кардиохирург Яков Бранд

Российский кардиохирург Яков Бранд умер на 64 году жизни.

Врач скончался в столичном научно-исследовательском институте Склифосовского, где возглавлял отделение неотложной кардиохирургии. Как сообщают СМИ, причиной ухода из жизни стала сердечно-сосудистая недостаточность. Осведомленный источник сообщил, что медик почувствовал себя плохо в конце мая и попал в больницу.

Яков Бранд являлся доктором медицинских наук и носил почетное звание "Заслуженный врач России".

В период с 1999 по 2010 год вел телепрограмму "Без рецепта", которая выходила на НТВ.