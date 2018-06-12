Путин поздравил россиян с национальным праздником

День России знаменует свободную, устремленную в будущее страну, величие ее истории, победы наших предков, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных премий.

Вручать государственный премии в этот день - традиция, подчеркнул президент. Он поблагодарил лауреатов за преданность духовным и гуманистическим ценностям, служение российской культуре, науке, образованию и просветительству.

Церемония вручения госпремий традиционно проходит 12 июня в московском Кремле. На мероприятие приглашены артисты, ученые, военные, министры и многие другие.

Среди лауреатов: за достижения в научной и изобретательской сферах три сотрудника научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» при Академии наук Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов, а также главный эндокринолог федерального Министерства здравоохранения Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев. А награду за заслуги в сфере культуры могут получить руководитель Музея мирового океана Светлана Сивкова, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии Юрий Темирканов, а также художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман.