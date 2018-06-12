Мы в соц.сетях:
Путин назвал гарантией суверенитета России любовь и ответственность граждан

Путин назвал гарантией суверенитета России любовь и ответственность граждан

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян
Лукашенко: К заседанию госсовета Союзного государства все готово

Лукашенко: К заседанию госсовета Союзного государства все готово

 Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России

Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России
Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

 Трамп хочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп хочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном
Путин назвал гарантией суверенитета России любовь и ответственность граждан

Путин назвал гарантией суверенитета России любовь и ответственность граждан

 СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян

СМИ: Капитан катамарана, столкнувшегося на Волге с баржей, был пьян
Лукашенко: К заседанию госсовета Союзного государства все готово

Лукашенко: К заседанию госсовета Союзного государства все готово

 Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России

Хакеры от имени белорусский чиновников оставили послания России
Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

Москва введет санкции против американцев-русофобов — Рябков

 Трамп хочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном

Трамп хочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном
14:21   12 Июня 2018
Ближнее зарубежье
271

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

На подконтрольной Киеву территории Донбасса под Славянском вновь начали добывать сланцевый газ, что сразу отразилось на окружающей среде.

Отмечается, что из-за добычи газа на 17 сантиметров обмелела река Северский Донец, а также высох Малокомишуватский пруд. Местные жители стали выражать недовольство ситуацией, опасаясь, что такие условия превратят их регион в пустыню.

Известно, что георазведка ведется в ряде населенных пунктов, расположенных на Юзовском месторождении газоносных сланцев, которое находится в Донецкой и Харьковской областях, пишет Федеральное агентство новостей.«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

Так, в городе Изюм на улице Народной во дворах стоят отметки для буровых, пишут очевидцы в соцсетях. Местные жители уже устраивали митинг против добычи сланцевого газа.

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

На 16 июня проведение акции протестов запланировано в Каменке - жители намерены перекрыть движение на "зебре" возле сельсовета. Люди выйдут с лозунгами, призывающими подумать о будущем и прогнать газовиков, чтобы прекратить работы и  отравление земли.

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

Как уточняет ФАН, разработка месторождений со сланцевым газом происходит по экологически опасной технологии, которая называется фрекинг (от англ. fraсking — гидравлический разрыв пласта, который может оказать губительное воздействие на окружающую среду).

Технология требует использования больших объемов пресной воды, которая смешивается с химией и подается в землю.

Со временем вода выходит на поверхность, где может попасть и в питьевой источник. Из-за столь высоких рисков в ряде стран добыча газа методом гидроразрыва пласта запрещена.

Однако Киеву в погоне за энергетической независимостью от РФ опасности ни по чем. Его не остановило даже предупреждение представителей научной среды Украины, которые несколько лет назад обратили внимание на недостатки применяемых газовиками технологий.

На самом деле, о рисках такой добычи газовики осведомлены в полной мере. В соцсетях пишут, что по Изюму ходят двое мужчин и выкупают дома. Жителям, отказывающимся продавать свои участки, угрожают тем, что в итоге они вообще ничего не получат - не будет ни дома, ни денег.

Активисты располагают планами по газодобыче в родных краях.

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

«Не хотим жить в пустыне»: украинцы призывают прекратить добычу сланцевого газа

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#донбасс #украина #газ #добыча #сланцевый газ #изюм
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят
Украинские власти в попытках удержать голоса избирателей пытаются использовать старую историю, считает заслуженный юрист РФ.
13:51   12 Июня 2018
422
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
66
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

19:05   11 Июня 2018
409
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
133
Самое читаемое
Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

 Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

 Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине