На подконтрольной Киеву территории Донбасса под Славянском вновь начали добывать сланцевый газ, что сразу отразилось на окружающей среде.

Отмечается, что из-за добычи газа на 17 сантиметров обмелела река Северский Донец, а также высох Малокомишуватский пруд. Местные жители стали выражать недовольство ситуацией, опасаясь, что такие условия превратят их регион в пустыню.

Известно, что георазведка ведется в ряде населенных пунктов, расположенных на Юзовском месторождении газоносных сланцев, которое находится в Донецкой и Харьковской областях, пишет Федеральное агентство новостей.

Так, в городе Изюм на улице Народной во дворах стоят отметки для буровых, пишут очевидцы в соцсетях. Местные жители уже устраивали митинг против добычи сланцевого газа.

На 16 июня проведение акции протестов запланировано в Каменке - жители намерены перекрыть движение на "зебре" возле сельсовета. Люди выйдут с лозунгами, призывающими подумать о будущем и прогнать газовиков, чтобы прекратить работы и отравление земли.

Как уточняет ФАН, разработка месторождений со сланцевым газом происходит по экологически опасной технологии, которая называется фрекинг (от англ. fraсking — гидравлический разрыв пласта, который может оказать губительное воздействие на окружающую среду).

Технология требует использования больших объемов пресной воды, которая смешивается с химией и подается в землю.

Со временем вода выходит на поверхность, где может попасть и в питьевой источник. Из-за столь высоких рисков в ряде стран добыча газа методом гидроразрыва пласта запрещена.

Однако Киеву в погоне за энергетической независимостью от РФ опасности ни по чем. Его не остановило даже предупреждение представителей научной среды Украины, которые несколько лет назад обратили внимание на недостатки применяемых газовиками технологий.

На самом деле, о рисках такой добычи газовики осведомлены в полной мере. В соцсетях пишут, что по Изюму ходят двое мужчин и выкупают дома. Жителям, отказывающимся продавать свои участки, угрожают тем, что в итоге они вообще ничего не получат - не будет ни дома, ни денег.

Активисты располагают планами по газодобыче в родных краях.