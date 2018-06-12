Трамп хочет еще раз встретиться с Ким Чен Ыном

Нам, скорее всего, понадобится еще одна встреча, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам по итогам саммита с КНДР.

Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во вторник встретились в Сингапуре. Они обсудили условия полного разоружения КНДР, а также нормализацию отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам переговоров стороны подписали документ, в котором, как сообщают источники, признали достигнутый прогресс и отразили намерение продолжать диалог.

Президент США подчеркнул, что после нынешней встречи отношения КНДР и Штатов кардинально изменятся. Он пообещал, что в подходящее время посетит Пхеньян. Кроме того, Трамп пригласил Ким Чен Ына посетить Белый дом.