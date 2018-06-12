Мы в соц.сетях:
Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

 «КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»
ВСУ признали неготовность к войне с Россией

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

 Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине

Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

 Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ
Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

 «КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»
ВСУ признали неготовность к войне с Россией

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

 Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине

Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

 Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ
13:47   12 Июня 2018
Ближнее зарубежье
33

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

На Украине осознают, что ВСУ не способны вести боевые действия с Российской Федерацией.

Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на слова старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).

Он заявил, что если произойдет конфликтная ситуация с Москвой, армия Украины «не потянет» такую войну. По мнению старшего офицера, у Киева нет достаточного военного контингента на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

Украина не обладает нужным числом боеспособных подразделений для того, чтобы вести полноценное сражение с российской стороной, подчеркнул источник.

Ранее депутат украинской Рады, глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович высказал мнение, что нужно сделать Киеву, чтобы "одолеть" Москву. Он считает, что Украина должна сделать граждан "более счастливыми", чтобы другие страны начали завидовать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #украина #всу #киев
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят
Украинские власти в попытках удержать голоса избирателей пытаются использовать старую историю, считает заслуженный юрист РФ.
13:51   12 Июня 2018
44
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
41
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

19:05   11 Июня 2018
392
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
128
Самое читаемое
Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

 Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

 Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня