На Украине осознают, что ВСУ не способны вести боевые действия с Российской Федерацией.

Об этом сообщили украинские СМИ, ссылаясь на слова старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).

Он заявил, что если произойдет конфликтная ситуация с Москвой, армия Украины «не потянет» такую войну. По мнению старшего офицера, у Киева нет достаточного военного контингента на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.

Украина не обладает нужным числом боеспособных подразделений для того, чтобы вести полноценное сражение с российской стороной, подчеркнул источник.

Ранее депутат украинской Рады, глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович высказал мнение, что нужно сделать Киеву, чтобы "одолеть" Москву. Он считает, что Украина должна сделать граждан "более счастливыми", чтобы другие страны начали завидовать.