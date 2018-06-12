Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Правоохранители прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме и начали очередной допрос по так называемому делу о 4000.

Об этом во вторник пишет газета Haaretz.

Следователи заподозрили Биньямина Нетаньяху в том, что тот предоставлял поблажки телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на положительное освещение деятельности его правительства. В начале 2018 года полиция задержала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца по подозрению в коррупционном сговоре с владельцем «Безек».

За два года это уже 10-й допрос Нетаньяху. В 2017-м премьеру задавали вопросы касательно так называемых дел 1000 и 2000. В этих случаях правоохранители пытались выяснить подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты «Едиот ахронот».