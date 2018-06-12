Мы в соц.сетях:
Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

 «КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»
ВСУ признали неготовность к войне с Россией

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

 Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине

Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

 Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ
Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

 «КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»
ВСУ признали неготовность к войне с Россией

ВСУ признали неготовность к войне с Россией

 Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине

Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

 Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ
13:05   12 Июня 2018
Весь мир
55

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Полиция вновь допрашивает Нетаньяху — СМИ

Правоохранители прибыли в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме и начали очередной допрос по так называемому делу о 4000.

Об этом во вторник пишет газета Haaretz.

Следователи заподозрили Биньямина Нетаньяху в том, что тот предоставлял поблажки телекоммуникационной компании «Безек» в обмен на положительное освещение деятельности его правительства. В начале 2018 года полиция задержала бывшего пресс-секретаря Нетаньяху Нира Хефеца по подозрению в коррупционном сговоре с владельцем «Безек».

За два года это уже 10-й допрос Нетаньяху. В 2017-м премьеру задавали вопросы касательно так называемых дел 1000 и 2000. В этих случаях правоохранители пытались выяснить подробности якобы неправильного оформления получения подарков от двух бизнесменов и о предполагаемых попытках влияния на редакционную политику газеты «Едиот ахронот».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#коррупция #израиль #нетаньяху #новости #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят Весь мир
Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят
Украинские власти в попытках удержать голоса избирателей пытаются использовать старую историю, считает заслуженный юрист РФ.
13:51   12 Июня 2018
44
Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич Весь мир

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

12:13   12 Июня 2018
41
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия

Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов

19:05   11 Июня 2018
392
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
128
Самое читаемое
Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

Журналист рассказала в Бундестаге о стрельбе Украины по своим городам

 Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

Журналист из Украины рассказал в Берлине о страхе Порошенко перед критикой

 Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

Посвященные проблемам свободы слова на Украине слушания прошли в Берлине

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня