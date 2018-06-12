Трамп пообещал «в подходящее время» посетить КНДР

В свою очередь американский президент пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Белый дом.

Во вторник Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сингапуре и обсудили условия полного разоружения Северной Кореи, а также шаги по нормализации отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам переговоров стороны подписали двусторонний документ. О его содержании пока не говорится. Источники уточнили, что лидеры двух стран признали достигнутый прогресс и договорились о продолжении диалога.

Трамп, в частности, заявил, что после саммита в Сингапуре отношения США и КНДР пойдут по совершенно иному пути. А Ким Чен Ын назвал встречу хорошей прелюдией к миру.