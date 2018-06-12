Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Российский лидер Владимир Путин вручил премии в сфере науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

Такая награда является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и страной. Каждый лауреат получает по пять миллионов рублей, диплом, почетный и фрачный знак.

За достижения в гуманитарной сфере премию присудили главе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой.

Премию в области науки и технологий получили сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН руководитель центра Сергей Громов, Михаил Алфимов и Александр Чибисов.

Награждение проходит в День России, который отмечается 12 июня. Праздник считается относительно молодым - сначала его стали праздновать как День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 1992 году Спустя шесть лет глава страны Борис Ельцин выступил с предложением назвать этот праздник Днем России. Название официально ввели лишь в 2002 году.

Ранее глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с этим праздником.