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Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

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13:08   12 Июня 2018
Россия
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Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Российский лидер Владимир Путин вручил премии в сфере науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

Такая награда является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и страной. Каждый лауреат получает по пять миллионов рублей, диплом, почетный и фрачный знак.

За достижения в гуманитарной сфере премию присудили главе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирине Антоновой.

Премию в области науки и технологий получили сотрудники Центра фотохимии Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН руководитель центра Сергей Громов, Михаил Алфимов и Александр Чибисов.

Путин вручил Государственные премии за 2017 год

Награждение проходит в День России, который отмечается 12 июня. Праздник считается относительно молодым - сначала его стали праздновать как День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ в 1992 году Спустя шесть лет глава страны Борис Ельцин выступил с предложением назвать этот праздник Днем России. Название официально ввели лишь в 2002 году.

Ранее глава Кабмина РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с этим праздником.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #кремль #общество #госпремии
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