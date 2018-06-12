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Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Вице-председатель комитета ООН: Обвинения Украины в адрес РФ снова отклонят

Украинские власти в попытках удержать голоса избирателей пытаются использовать старую историю, считает заслуженный юрист РФ.

Международный суд ООН в предварительном порядке уже отклонял обвинения Украины в том, что Россия якобы финансирует терроризм. Все новые попытки Киева постигнет та же участь. Такое мнение корреспонденту ИА «Политика сегодня» озвучил вице-председатель комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, глава Комиссии международного права Российской Ассоциации содействия ООН, профессор Аслан Абашидзе. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook сообщил, что в Международный суд ООН подан расширенный меморандум, в котором Россия обвиняется в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Порошенко заявил, что меморандум подан в суд именно 12 июня, в День России, что «очень символично».

Вице-председатель комитета ООН: Международный суд снова отклонит обвинения Украины в адрес РФ

 Аслан Абашидзе напомнил, что в апреле 2017 года Международный суд уже отклонял претензии о финансировании терроризма. 

«То, что у Порошенко появился какой-то расширенный меморандум, новые какие-то обстоятельства, не думаю, что они будут восприниматься всерьез. Тем более после последних событий на Украине, таких как мнимое убийство журналиста Бабченко. Все меньше и меньше доверия к режиму. Попытка обвинить Россию в финансировании терроризма не имеет никаких оснований. Суд это подтвердил и дальнейшие попытки чем-то это дополнить будут неудачными», — уверен заслуженный юрист РФ. 

Не имеют оснований и обвинения в расовой дискриминации, подчеркнул собеседник агентства. Тем более недавно, в эфире «прямой линии» президент Владимир Путин дал указание упростить порядок приема в гражданство РФ украинских граждан. 

«О какой дискриминации идет речь? — вопрошает Абашидзе. — Упрощается процедура получения гражданства РФ, больше трех миллионов украинцев работают в России. Наоборот, на Украине происходит дискриминация по отношению к русскоязычному населению, в отношении российских граждан, тех же журналистов».

Объяснение нового обращения Киева в суд только одно, считает глава Комиссии международного права. Это попытка действующего режима удержаться у власти, ведь в следующем году грядут выборы президента.

«Они сейчас могут выдвинуть всякие лозунги, чтобы отвлечь население Украины от внутренних проблем. Вытаскивают пропахшие нафталином старые легенды. Не надо обращать серьезного внимания на это», — заключил Аслан Абашидзе.   

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Автор: Мария Владимирова
#порошенко #украина #суд оон
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