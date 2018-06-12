Трамп приостановил введение 300 санкций против Северной Кореи

Американский лидер Дональд Трамп приостановил введение санкций против Северной Кореи по 300 позициям.

Об этом он проинформировал в ходе пресс-конференции. Трамп отметил, что у него были предусмотрены 300 санкций, однако он из уважения не будет их инициировать. Однако за Соединенными Штатами сохраняется возможность продолжать накладывать ограничительные меры, подчеркнул президент Америки.

По завершении саммита в Сингапуре Трамп и северокорейский лидер подписали итоговый документ, согласно которому Трамп гарантирует предоставить КНДР гарантии безопасности. Также Ким Чен Ын подтвердил свой настрой на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Ким Чен Ын заявил, что считает соглашение историческим и сулящим «новый старт» и перемены. Трамп тоже остался доволен саммитом и заявил, что гордится результатами, которых удалось достичь в ходе переговоров.

Ранее СМИ сообщили о содержании подписанного документа. В нем говорится о том, что Америка пообещала Северной Корее гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию полуострова.