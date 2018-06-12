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 «КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

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12:32   12 Июня 2018
Россия
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«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

«КамАЗ» презентовал прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ»

Транспортное средство особо малого класса, разработанное «КамАЗом» совместно с «НАМИ», способно разогнаться до 110 километров в час, рассказал заместитель гендиректора «КамАЗа» по развитию Ирек Гумеров.

Презентация прототипа беспилотного электробуса прошла в Казани. Транспортное средство предназначено для передвижения по твердому дорожному покрытию с использованием цифровых карт и систем навигации. Из-за отсутствия в России закона, регулирующего скорость движения беспилотного транспорта, на демонстрации «ШАТЛ» разогнали только до 10 километров в час.

Гумеров подчеркнул, что пользоваться беспилотником даже безопаснее, чем водить автомобиль самому. Нужно только определить, где можно его использовать. В «КамАЗ» уверены, что основным препятствием на пути развития беспилотного транспорта в стране является законодательство. Оно еще не готово такое принять. Человек сможет полностью пересесть на пассажирское кресло только к 2030 году, считают в компании.

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Автор: Юлия Халус
#россия #авто #новости #камаз #шатл
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