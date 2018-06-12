Медведев поздравил граждан с Днем России

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поздравил граждан страны с Днем России.

Лаконичное поздравление в своем микроблоге в Twitter он сопроводил двумя фотографиями - российских просторов и цветущей белой сирени.

День России отмечается 12 июня. Это сравнительно молодой государственный праздник - он появился в 1992 году как День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. Через шесть лет президент Борис Ельцин выступил с инициативой переименовать праздник в День России. Такое название этот день официально получил только в 2002 году.