Киев потребовал от Deutsche Welle исправить статью о «гражданской войне» на Украине

Это не гражданская война, а продолжающаяся «агрессия России против Украины», настаивает пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Немецкая Deutsche Welle назвала «гражданской войной» происходящее в Донбассе в материале о переговорах глав МИД «нормандской четверки» в Берлине. Беца в Twitter написала, что репортажи СМИ должны основываться на фактах, и никакой гражданской войны на юго-востоке Украины нет. Она подчеркнула, что Киев ожидает от немецких журналистов исправления статьи.

Deutsche Welle вскоре извинилась за публикацию. Материал исправили, назвав ситуацию в Донбассе «конфликтом в восточной Украине». Украинский МИД посчитал это «маленькой, но важной победой».