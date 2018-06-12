Первый тяжелый ударный беспилотник массой 7,5 тонн создали в РФ

Первый тяжелый ударный беспилотник массой более 7,5 тонн появился в России.

Об этом сообщил источник, пишет «Интерфакс». Как отметил информированный собеседник агентства, беспилотник предназначается для длительных полетов.

Он уточнил, что речь идет о БПЛА «Альтиус-О». Ранее в СМИ приводились сведения о том, что его вес составляет пять тонн.

Разработкой беспилотника «Альтиус» занимается казанское опытно-конструкторское бюро им. Симонова совместно с Группой «Кронштадт» по контракту с Министерством обороны, который был заключен в 2011 году.

Летные испытания первого образца стартовали летом 2016 года, однако к концу года их прервали.

Сообщалось, что их возобновят ближе к лету 2017 года — после того, как аппарат будет доработан.