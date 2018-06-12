Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп после переговоров пригласил председателя КНДР Ким Чен Ына сесть за стол и попросил фотографа сделать фото, сообщает CNN.

Согласно сообщению Белого дома, первым блюдом лидерам предложат коктейль из креветок с авокадо и с зеленым манго. Далее подадут говяжьи ребрышки, свинину с жареным рисом Янчжоу, а также корейское блюдо - тушеную треску под соей. На десерт предложат крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечку.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) June 12, 2018

Американский и северокорейский лидеры во вторник встретились в Сингапуре и обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова, а также шаги по нормализации отношений Вашингтона и Пхеньяна. Трамп подчеркнул, что после данных переговоров отношения США и КНДР бесповоротно изменятся.