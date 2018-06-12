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Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

 Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына

Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына
11:50   12 Июня 2018
Весь мир
49

Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына

Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп после переговоров пригласил председателя КНДР Ким Чен Ына сесть за стол и попросил фотографа сделать фото, сообщает CNN.

Согласно сообщению Белого дома, первым блюдом лидерам предложат коктейль из креветок с авокадо и с зеленым манго. Далее подадут говяжьи ребрышки, свинину с жареным рисом Янчжоу, а также корейское блюдо - тушеную треску под соей. На десерт предложат крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечку.

Американский и северокорейский лидеры во вторник встретились в Сингапуре и обсудили условия денуклеаризации Корейского полуострова, а также шаги по нормализации отношений Вашингтона и Пхеньяна. Трамп подчеркнул, что после данных переговоров отношения США и КНДР бесповоротно изменятся.

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Автор: Юлия Халус
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #новости #весь мир
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