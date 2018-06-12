США пообещали КНДР гарантии безопасности в обмен на денуклеаризацию

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в подписанном с американским президентом документе выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает телеканал Sky News. Отмечается, что в этом документы Соединенные Штаты обещают гарантировать безопасность властям Северной Кореи в обмен на отказ от ядерного оружия. Также стороны указывают, что будут развивать новые отношения между странами.

Помимо этого, Америка и Северная Корея обязуются провести переговоры во главе с госсекретарем США Майком Помпео и высокопоставленным чиновником из КНДР в ближайшее время. Планируется, что встреча поможет реализовать итоги саммита США - КНДР.

Также в документе Трамп и Ким Чен Ын обязуются быстро и честно выполнять достигнутые договоренности.

Ранее сообщалось, что два лидера подписали документ, после чего отправились на обед и прогулку.