Четверо детей, захваченные в заложники в Орландо, погибли

Убийца детей покончил с собой, пишет газета Orlando Sentinel.

Глава полиции города Орландо Джон Майна ранее сообщил о перестрелке между местным жителем и полицейскими. Инцидент произошел накануне, когда правоохранители приехали по вызову о домашнем насилии в одной из квартир города.

Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и открыл стрельбу по полицейским. Один из них сильно пострадал. После этого мужчина заббарикадировался в квартире, взяв в заложники четверых детей в возрасте от года до 12 лет.

Во вторник тела детей нашли в квартире. Их убийца покончил с собой.