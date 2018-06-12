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Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

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 Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына

Тушеная треска и говяжьи ребрышки: Белый дом показал меню со встречи Трампа и Ким Чен Ына
11:12   12 Июня 2018
Весь мир
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Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам встречи в Сингапуре‍

Трамп и Ким Чен Ын подписали документ по итогам встречи в Сингапуре‍

Американский лидер Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали итоговый документ саммита США – КНДР и поблагодарили друг друга за состоявшуюся встречу.

Как сказал представителям СМИ Трамп, встреча была исторической, в ходе которой удалось достичь соглашения оставить прошлое позади. Стороны намерены подписать исторический документ,отметил президент Америки. Его слова приводит телеканал CNN. 

О содержании документа пока не сообщается. Как сообщает ряд источников, это декларация о признании достигнутого прогресса, закрепляющая желание сторон продолжать диалог. Как сообщает ряд СМИ, Ким Чен Ын дал обещание работать над денуклеаризацией Корейского полуострова, а Трамп будет гарантировать безопасность.

После того, как лидеры подписали документ, Трамп пообещал пригласить Ким Чен Ына на новую встречу в Белый дом.

Ранее глава Северной Кореи сообщил, что Вашингтон и Пхеньян приняли решение «забыть о прошлых разногласиях». Мир увидит большие перемены после саммита, пообещал он.

Главы двух стран встретились во вторник, 12 июня. Сначала она проходила тет-а-тет в присутствии переводчиков, потом к переговорам присоединились помощники, в числе которых были американский госсекретарь Майк Помпео и заместитель председателя Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. После встречи состоялся обед совместная прогулка.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #кндр #политика #трамп #ким чен ын #сингапур
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