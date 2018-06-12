Жертвами столкновения катамарана с баржей в Волгограде стали 11 человек

Спасатели во вторник достали из Волги тело женщины, которая ранее считалась пропавшей без вести, пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.

Трагедия произошла накануне вечером неподалеку от речпорта в Волгограде. Катамаран с пассажирами врезался в грузовую баржу. Жертвами происшествия стали 11 человек. Еще пятеро пострадали. Всего на борту частного судна, согласно данным агентства, находились 16 человек.

Как сообщал «Интерфакс», владелец катамарана не имел права перевозить пассажиров. Людей запустили на судно без билетов, не составив бортовых списков.

Следственный комитет после происшествия возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.