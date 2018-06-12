Путин отметил вклад жителей Югры в укрепление российской экономики

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, а также топливно-энергетического комплекса.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин по случаю 900-летия первого упоминания региона в русском летописании. Как говорится в поздравительной телеграмме, выложенной на сайте Кремля, Югра тесно связана со становлением государственности страны и развитием ряда промышленных отраслей.

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, подчеркнул глава российского государства.

Также президент России подчеркнул трудолюбие жителей этого региона и отметил их радушие, гостеприимство и уважение к уникальному наследию родного края.