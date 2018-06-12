США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

Переговоры должны состояться в ближайшую возможную дату, гласит двусторонний документ, подписанный на саммите США и КНДР в Сингапуре.

Итоговый документ встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа опубликовал в сети фотограф пула американского лидера. Там значится, что для реализации договоренностей, которые удалось достичь на саммите, при первой же возможности должны состояться переговоры госсекретаря США Майка Помпео и представителя КНДР соответствующего уровня.

На встрече в Сингапуре во вторник американский и северокорейский лидеры обсудили нормализацию двусторонних отношений, а также условия полного разоружения КНДР. По итогам саммита сторонам удалось закрепить договоренности.