МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

В российскую столицу 12 июня, во вторник, придет гроза с сильным ветром.

Также во второй половине дня ожидается дождь, проинформировала пресс-служба МЧС России по городу.

В сообщении отмечается, что день будет облачный с прояснениями. Ветер будет юго-западный - 7—12 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 17—22 метров в секунду. Граждан и гостей столицы призвали соблюдать внимательность и осторожность.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что к москвичам вернется теплая погода, которая так всех радовала в мае, 12 июня.

10 июня власти российской столицы пообещали обеспечить хорошую погоду на День России - предполагалось, что для этого десять самолетов, включая самолет-лабораторию, минимизируют выпадение осадков во время праздника.