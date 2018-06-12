Скорых результатов от встречи Трампа и Ким Чен Ына ждать не стоит — Клинцевич

Но первая встреча лидеров США и КНДР — очень важный шаг для мира.

Ожидать скорых результатов от первой в истории встречи лидеров США и Северной Кореи ждать не стоит, но сам факт встречи — крайне важен. Об этом корреспонденту ИА «Политика сегодня» заявил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

«Важно, что это первый шаг к миру, а не к конфронтации. А дальше — жизнь покажет. Пусть это в ближайшее время не даст результата, на который надеются, но в действительности произошедшее очень важно для мира в регионе», — заметил сенатор.

12 июня в Сингапуре впервые состоялся саммит США и КНДР. По его итогам подписан документ, в котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а глава Белого дома Дональд Трамп пообещал предоставить «гарантии безопасности» Пхеньяну.

После переговоров Трамп рассказал журналистам, что ему очень понравилась встреча с Ким Чен Ыном. Лидера КНДР он назвал «очень умным переговорщиком» с «отличным характером», который любит свою страну.

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter заметил, что президенту США, видимо, приятнее общаться с северокорейским лидером, чем с союзниками по G7.

Похоже, что Трампу гораздо приятнее общаться с Ким Чен Ыном , чем с партнёрами по G7. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) June 12, 2018

Франц Клинцевич считает, что вряд ли Трамп был искренним.

«Когда политика такого уровня, говорить об искренности не очень правильно. Все связано с интересами государств. Важно, что в результате диалога появился интерес к миру, а не в к войне который до этого Трамп демонстрировал», — сказал Клинцевич.

.@POTUS and Chairman Kim Jong Un sign a document after their meeting at the #SingaporeSummit pic.twitter.com/xC3iHlitYx — Department of State (@StateDept) June 12, 2018

Трамп, пожимая руку Ким Чен Ыну, утвердительно сказал: «Встретимся еще раз». Это намерение отражено в подписанном после саммита заявлении. В нем говорится, что США и КНДР нацелены на установление новых отношений между странами, которые должны стать вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира. Также стороны договорились работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки.