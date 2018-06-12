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Глава Узбекистана поздравил Путина с Днем России

Глава Узбекистана поздравил Путина с Днем России

 Лукашенко поздравил россиян с национальным праздником

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10:36   12 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Глава Узбекистана поздравил Путина с Днем России

Глава Узбекистана поздравил Путина с Днем России

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

Об этом проинформировали в пресс-службе Мирзиеева.

День России принято отмечать в стране 12 июня. Этот государственный праздник является одним из самых молодых в стране - его ввели в 1992 году. Тогда он назывался как День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ. В 1998-м году президент Борис Ельцин выдвинул идею переименовать праздник в День России. Официально он стал так называться лишь в 2002 году.

Ранее с Днем России россиян поздравили американский государственный секретарь Майкл Помпео и северокорейский лидер Ким Чен Ын.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #узбекистан #мирзиеев #день россии
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