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Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня
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США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня
10:37   12 Июня 2018
Весь мир
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Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

В 2014 году оппоненты России любили шутить, что скоро Владимир Путин будет общаться только с государствами-изгоями, типа КНДР. Прошло всего четыре года и президенту США улыбается только лидер КНДР Ким Чен Ын.

Сегодня открылся первый в истории американо-северокорейский саммит. Он проходит в гостинице «Капелла» на курортном острове Сентоса. Сама встреча долго оставалась под вопросом. Лидеры КНДР и США повышали ставки и пытались занять лучшие исходные позиции перед ее началом. Имел место даже демарш Трампа, который захотел отказаться от встречи… Не прошло и суток, как он передумал. И не исключено, что зря.

Если отстраниться от множества разнообразных мелочей и сделать главный вывод по поводу саммита, то он будет таким: «Ким Чен Ын смог опустить Дональда Трампа до своего уровня». Если кто скажет, что это победа Америки, ну что же, это их право. Как и право до сих пор считать свою страну «пупом Земли».

Кстати, полинезийцы острова Пасхи тоже долго считали свой захудалый островок «пупом Земли» и имели до встречи с европейцами на это не меньше оснований, чем американцы. 

Итак, КНДР больше не изгой, а если изгой, то вместе с Вашингтоном. Ну не может президент США с помпой встречаться со страной-изгоем, жать руку ее лидеру и называть свои отношения с ним очень хорошими. А еще гордиться этой встречей.

Уже само начало саммита в Сингапуре показало, что если «агенту» Киму поставили задачу опустить своего оппонента Дональда Трампа до своего уровня, то с ней он отлично справился. Сегодня центральным мировым событием стала встреча «в верхах» между лидерами США и КНДР. Журналисты ловят каждый жест и каждую фразу. Рукопожатие Трампа и Кима украсило передовицы ведущих изданий. А тема переговоров для «всего мирового сообщества» объявлена наиглавнейшей, ядерное разоружение … в масштабах Кореи.

И как тут не вспомнить события 33-летней давности и очень схожую историческую встречу Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве.

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Аналогии напрашиваются сами собой. В начале 1980-х гонка вооружений между США и СССР достигла апогея. Весь мир со дня на день ждал столкновения и встреча в Женеве дала надежду, что ядерного апокалипсиса удастся избежать.

Гегемон или изгой?

Итак, за 33 года США опустились с уровня СССР до уровня КНДР. А между тем фон данных переговоров для США просто удручающий. В Сингапур Трамп прилетел из Канады, с саммита G7 в Квебеке, где впервые его «партнеры» по ценностям дружно встали в жесткую оппозицию и потребовали от Вашингтона убавить свои до неприличия возросшие аппетиты. Причем даже, казалось бы, ранее полностью послушные американцам Великобритания и Канада своей позицией вызвали явное раздражение американского лидера и встали на сторону «взбунтовавшихся» Меркель и Макрона.

И эти противоречия зашли так далеко, что Трамп в качестве демарша отказался подписать итоговое коммюнике лидеров стран «семерки» (впервые за всю историю подобных встреч), а фотография «грозных взглядов» Дональда Трампа и Ангелы Меркель стала настоящим символом саммита.

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Особенно показательно все это выглядит после откровенного провала американской дипломатии на Ближнем Востоке и утери их позиций в Азии. Европа и Канада являлись для США последним оплотом, доказывающим, что они до сих пор занимают позицию мирового лидера. Но после саммита G7 в Квебеке можно скорее говорить о некой мягкой международной изоляции Вашингтона.

Не окончательной и бесповоротной, конечно. Ведь изолировать страну с самым большим ядерным мировым арсеналом и второй в мире экономикой по объему просто невозможно. Но все идет именно к этому. С Вашингтоном, говорящим риторикой ультиматумов, о чем-то договариваться сегодня не хочет никто. Старые союзники от нее шарахаются и уже явно ищут для себя запасной выход.

ШОС или G7

И все это произошло на фоне другого важного мирового саммита, лидеров стран-членов ШОС, на котором впервые как полноправные члены в рабочем порядке приняли участие два новых важных члена организации: Индия и Пакистан.

Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, страны, в том или ином виде входящие сегодня в Шанхайскую организацию сотрудничества, уже фактически являются костяком будущей Большой Евразии.

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Уже сегодня по объему своей экономики, военной силе, а тем более по своим потенциальным возможностям страны-члены ШОС находятся либо на уровне, либо уже даже обогнали суммарный потенциал стран G7. И далее они пойдут в отрыв. А если к этой организации присоединятся страны ЕС, что после саммита в Квебеке исключить уже нельзя, то процесс формирования структуры Большой Евразии может закончиться, а о бывшем мировом лидере США и возглавляемой ими G7 окончательно и бесповоротно забудут.

Мир меняется

Итак, мир быстро меняется. Еще недавно недруги России шутили, что Москва быстро превращается в страну изгой, с которой очень скоро будут с улыбкой общаться только такие страны как КНДР.

Прошло всего четыре года после событий 2014 года и что мы видим? С США с улыбкой общается лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Трамп рассорился почти со всеми своими союзниками и в полном бессилии наблюдает, как Китай и Россия строят новый мировой порядок. А еще ему очень обидно слышать ответ Владимира Путина, который с издевкой прокомментировал его инициативу вернуть Москву в «элитарный клуб восьми»:

«Что касается возврата России в «семерку», «восьмерку»  — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве».

Итак, Дональд, если тебе что-то нужно, то дорога в Москву тебе открыта. Пока еще открыта.

Мнение автора материала может не совпадать с позицией редакции

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Автор: Юрий Подоляка
#россия #сша #кндр #трамп #ким чен ын
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