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США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

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10:02   12 Июня 2018
Весь мир
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Пекин поприветствовал встречу Ким Чен Ына и Трампа

Пекин поприветствовал встречу Ким Чен Ына и Трампа

Уже сам факт переговоров имеет важное и позитивное значение, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И.

Он указал, что Пекин приветствует и поддерживает саммит США и Северной Кореи. Ведь это цель, для достижения которой Китай, в частности, делал постоянные усилия.

КНР надеется, что Ким Чен Ын и Трамп смогут преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. Все это поможет добиться консенсуса по продвижению реализации денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын и Трамп во вторник встретились в Сингапуре на острове Сентоса. Лидеры обсудили условия полного разоружения КНДР, а также нормализацию отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам переговоров стороны подписали двусторонний документ.

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Автор: Юлия Халус
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