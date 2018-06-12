Пекин поприветствовал встречу Ким Чен Ына и Трампа

Уже сам факт переговоров имеет важное и позитивное значение, подчеркнул министр иностранных дел Китая Ван И.

Он указал, что Пекин приветствует и поддерживает саммит США и Северной Кореи. Ведь это цель, для достижения которой Китай, в частности, делал постоянные усилия.

КНР надеется, что Ким Чен Ын и Трамп смогут преодолеть разногласия и добиться взаимного доверия. Все это поможет добиться консенсуса по продвижению реализации денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын и Трамп во вторник встретились в Сингапуре на острове Сентоса. Лидеры обсудили условия полного разоружения КНДР, а также нормализацию отношений Вашингтона и Пхеньяна. По итогам переговоров стороны подписали двусторонний документ.