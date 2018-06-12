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США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

США и КНДР договорились провести встречу на уровне глав МИД

 Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня

Как Ким Чен Ын опустил США до своего уровня
9:36   12 Июня 2018
Весь мир
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Депутат ГД о саммите США и КНДР: От Трампа можно ждать чего угодно

Депутат ГД о саммите США и КНДР: От Трампа можно ждать чего угодно

Эта встреча уже вошла в историю после всех оскорбительных заявлений в одну и в другую стороны, подчеркнул зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий напомнил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал переговоры с США научной фантастикой. И это действительно так. Ведь удивительно, что такая встреча вообще состоялась после всех заявлений.

Тем не менее саммит имеет огромный потенциал. Он может привести к полному разоружению КНДР, уничтожению военных баз в Южной Корее, улучшению северокорейской экономики, а также к снятию всех санкций. Но делать это нужно постепенно, внимательно и с пониманием. Если кто-то позволит себе категоричные заявления, можно ожидать чего угодно. Особенно с учетом непредсказуемости американского лидера.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп во вторник встретились в Сингапуре, где обсудили шаги по нормализации двухсторонних отношений, а также условия денуклеаризации Корейского полуострове. По итогам переговоров стороны подписали многосторонний документ. Президент США подчеркнул, что отныне отношения Вашингтона и Пхеньяна пойдут по совершенно иному пути.

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Автор: Юлия Халус
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