Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Отношения США и КНДР пойдут по совершенно иному пути после саммита в Сингапуре, уверен американский лидер Дональд Трамп.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына на острове Сентоса в Сингапуре завершилась подписанием двустороннего документа. Президент США уточнил, что это очень важный и многосторонний документ. Стороны очень рады чести его подписать.

С этих пор, подчеркнул Трамп, отношения Вашингтона и Пхеньяна изменятся. Результаты, которых удастся достичь, впечатлят обе страны.

Тем временем северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за встречу. Он заявил, что мир увидит большие изменения по итогам нынешнего саммита.

Ранее председатель КНДР назвал саммит с США отличной прелюдией к миру.