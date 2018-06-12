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Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

 США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп
Более 130 тысяч туристов из Франции посетили Москву в прошлом году

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Лукашенко поздравил россиян с национальным праздником

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 Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»
Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

 США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп
9:12   12 Июня 2018
Весь мир
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Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Отношения США и КНДР пойдут по совершенно иному пути после саммита в Сингапуре, уверен американский лидер Дональд Трамп.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына на острове Сентоса в Сингапуре завершилась подписанием двустороннего документа. Президент США уточнил, что это очень важный и многосторонний документ. Стороны очень рады чести его подписать.

С этих пор, подчеркнул Трамп, отношения Вашингтона и Пхеньяна изменятся. Результаты, которых удастся достичь, впечатлят обе страны. 

Тем временем северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за встречу. Он заявил, что мир увидит большие изменения по итогам нынешнего саммита.

Ранее председатель КНДР назвал саммит с США отличной прелюдией к миру.

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Автор: Юлия Халус
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