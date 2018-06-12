Лукашенко поздравил россиян с национальным праздником

Россия с честью прошла через многие испытания на пути становления в качестве суверенного правового государства, подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравительной телеграмме.

Белорусский лидер поспешил лично поздравить президента РФ Владимира Путина и граждан страны с национальным праздником - Днем России. Он указал, что все программы российского руководства, направленные на развитие и улучшение качества жизни, широко поддерживаются людьми. Россияне вправе гордиться своим культурным наследием и многовековой историей.

Кроме того, Лукашенко убежден, что совместными усилиями Москва и Минск смогут реализовать важные проекты в рамках взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.