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 США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

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 Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

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Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

 США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп
8:29   12 Июня 2018
Весь мир
87

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

США и КНДР подпишут совместный документ по итогам саммита — Трамп

О каком именно документе идет речь, президент США Дональд Трамп пообещал уточнить позже.

Американский лидер и председатель КНДР после саммита в расширенном формате вышли вдвоем на прогулку и пообщались без переводчиков. Когда главы государств проходили мимо представителей прессы, Трамп заявил, что они идут на подписание документа. Он пообещал огласить подробности через несколько минут.

Кроме того, президент США подчеркнул, что переговоры с Северной Кореей прошли лучше, чем ожидалось.

Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын во вторник встретились в Сингапуре на острове Сентоса. Стороны начали переговоры со встречи тет-а-тет, которая продлилась 45 минут. А позже перешли к саммиту в расширенном формате.

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Автор: Юлия Халус
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