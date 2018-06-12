Ким Чен Ын: Саммит с Трампом — хорошая прелюдия к миру

Мы смогли преодолеть всевозможный скептицизм и спекуляции относительно саммита с США, а это хорошо для мира, объяснил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Его слова передает во вторник Associated Press.

В настоящее время на острове Сентоса в Сингапуре в отеле «Капелла» проходит встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Стороны намеревались обсудить полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а также нормализацию отношений Пхеньяна и Вашингтона.

Перед саммитом в расширенном составе главы государств встретились один на один. Переговоры продолжались 45 минут, после чего Трамп заявил об «отличных отношениях» с Ким Чен Ыном.