Более 130 тысяч туристов из Франции посетили Москву в прошлом году

За минувший год в Москву посетило более 130 тысяч туристов из Франции, сообщила глава отдела координации туристской деятельности департамента спорта и туризма столицы Инесса Григ.

Поток туристов из Франции в Москву за минувший год возрос на 8,07 процента по сравнению с показателем 2016 года.

Григ выразила надежду, что проведение Дней культуры российской столицы во Франции поспособствует увеличению взаимных турпотоков.

Также на пресс-конференции Григ сообщила, что лидерами по числу туристов стали Китай и Южная Корея. Среди стран ЕС лидируют Германия, Финляндия, Польша и Эстония.