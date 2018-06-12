Мэр Москвы открыл новое электродепо «Лихоборы»

Столичный мэр Сергей Собянин открыл новое электродепо на севере Москвы.

На своей странице в Twitter градоначальник сообщил, что в «Лихоборах» работают более полутора тысяч человек. Новое метродепо позволит повысить качество обслуживания, сократить интервал движения поездов и на двадцать процентов снизить нагрузку Люблинско-Дмитровской линии.

Также Собянин отметил, что депо позволяет обслуживать одновременно 30 поездов метро. В его составе также находится завод по ремонту подвижного состава и рельсов.

Ранее в данном районе были открыты станции «Верхние Лихоборы», «Селигерская» и «Окружная».