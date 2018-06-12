Трамп охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп заявил об «отличных отношениях» с главкой КНДР Ким Чен Ыном сразу после встречи один на один.

Журналисты из пула Трампа услышали фразу президента США об отношениях с Ким Чен Ыном в момент, когда оба лидеры вышли с встречи и шли по коридору на сессию в расширенном формате.

Трамп также заявил, что встреча прошла «очень, очень хорошо».

Главы США и КНДР проводят саммит в Сингапуре в расширенном составе после состоявшейся перед этим встречи один на один.