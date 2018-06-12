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 Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет

Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет
На День России в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Трамп охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном

Трамп охарактеризовал свои отношения с Ким Чен Ыном

 Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет

Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет
5:25   12 Июня 2018
Весь мир
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Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет

Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет

Американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын завершили в Сингапуре встречу один на один перед саммитом в расширенном составе, сообщают РИА «Новости».

Агентство отмечает, что длительность встречи лидеров продолжалась 45 минут, что соответствует времени, запланированному протоколу.

Саммит начался в расширенном составе. Рядом с Трампом сидят госсекретарь Майк Помпео, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, а также шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

В составе северокорейской делегации присутствует зампред ТПК Ким Ен Чхоль, заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су е, а также глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

Ранее отмечалось, что главы государств были намерены обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и гарантий мира.

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Автор: Олег Королев
#трамп #ким чен ын #сингапур
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