Ким Чен Ын и Трамп завершили встречу тет-а-тет

Американский лидер Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын завершили в Сингапуре встречу один на один перед саммитом в расширенном составе, сообщают РИА «Новости».

Агентство отмечает, что длительность встречи лидеров продолжалась 45 минут, что соответствует времени, запланированному протоколу.

Саммит начался в расширенном составе. Рядом с Трампом сидят госсекретарь Майк Помпео, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, а также шеф аппарата Белого дома Джон Келли.

В составе северокорейской делегации присутствует зампред ТПК Ким Ен Чхоль, заведующий международным отделом ЦК ТПК Ли Су е, а также глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

Ранее отмечалось, что главы государств были намерены обсудить вопросы денуклеаризации Корейского полуострова и гарантий мира.