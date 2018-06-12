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 В спасательных работах на Волге участвуют 1,4 тысячи человек

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5:00   12 Июня 2018
Россия
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В спасательных работах на Волге участвуют 1,4 тысячи человек

В спасательных работах на Волге участвуют 1,4 тысячи человек

На месте столкновения баржи и катамарана в Волгограде работают 1,4 тысячи человек, сообщает областная администрация.

Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что штаб на берегу работает в круглосуточном режиме. В поисках задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, а также представители органов власти.

Ранее вечером на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района произошло столкновение сухогруза и катамарана, на борту которого находились 16 человек. В результате инцидента погибли десть человек, еще пять были спасены. Трое пострадавших доставлены в больницу. 

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело. Также отмечается, что все пассажиры катамарана - граждане России.

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Автор: Олег Королев
#волгоград #катамаран #волга
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