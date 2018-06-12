В спасательных работах на Волге участвуют 1,4 тысячи человек

На месте столкновения баржи и катамарана в Волгограде работают 1,4 тысячи человек, сообщает областная администрация.

Губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что штаб на берегу работает в круглосуточном режиме. В поисках задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии, МВД, а также представители органов власти.

Ранее вечером на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района произошло столкновение сухогруза и катамарана, на борту которого находились 16 человек. В результате инцидента погибли десть человек, еще пять были спасены. Трое пострадавших доставлены в больницу.

По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело. Также отмечается, что все пассажиры катамарана - граждане России.