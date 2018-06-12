Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре во время первого в истории саммита США и КНДР.

Как отмечают РИА «Новости», мероприятие проходит в гостинице «Капелла», расположенной на курортном острове Сентоса. В фойе отеля установлены по шесть флагов КНДР и США.

После того, как лидеры подъехали на место встречи, они пожали руки перед камерами. После этого они удалились на разговор.

Ранее сообщалось, что лидеры намерены обсудить вопрос денуклеаризации и гарантий мира на Корейском полуострове, а также нормализации отношений между США и КНДР.