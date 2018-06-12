Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости продолжать давление на РФ по вопросу освобождения заключенных украинцев.

Об этом глава украинского МИД заявил во время общения с журналистами по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки».

Посольство Украины в Германии на своей странице в Twitter процитировало заявление Климкина. В нем подчеркивается, что давление на Россию должно сохраняться по вопросу «всех без исключения политзаключенных».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители Украины и России составили общий план относительно освобождения заключенных.