В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

Третий пострадавший при столкновении катамарана и баржи на Волге доставлен в больницу.

Ранее поступала информация о госпитализации двух женщин. РИА «Новости» со ссылкой на больницу № 25 сообщают, что в медучреждение поступил 38-летний мужчина.

Накануне в районе грузового порта Волгограда столкнулись сухогруз и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек.

Источники РИА «Новости» сообщили, что жертвами столкновения стали десять человек, еще пять были спасены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.