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В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

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В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

 СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти

СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти
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4:03   12 Июня 2018
Россия
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В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

Третий пострадавший при столкновении катамарана и баржи на Волге доставлен в больницу.

Ранее поступала информация о госпитализации двух женщин. РИА «Новости» со ссылкой на больницу № 25 сообщают, что в медучреждение поступил 38-летний мужчина.

Накануне в районе грузового порта Волгограда столкнулись сухогруз и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек.

Источники РИА «Новости» сообщили, что жертвами столкновения стали десять человек, еще пять были спасены. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Автор: Олег Королев
#волгоград #катамаран
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