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Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

 Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном
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Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

 Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном
3:39   12 Июня 2018
Весь мир
37

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет хорошо.

Президент США написал на своей странице в Twitter, что «лузеры и ненавистники» заявляют, что факт встречи являются большой потерей для Вашингтона.

Трамп напомнил, что несмотря на критику экспертов, в США из КНДР вернулись заложники,  и Пхеньян прекратил разработку и пуски ракет. Он заверил, что в этот раз также будет «все хорошо».

Встреча Ким Чен Ына и Трампа пройдет в Сингапуре, в четыре утра по московскому времени.

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Автор: Олег Королев
#трамп #ким чен ын
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