Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет хорошо.

Президент США написал на своей странице в Twitter, что «лузеры и ненавистники» заявляют, что факт встречи являются большой потерей для Вашингтона.

Трамп напомнил, что несмотря на критику экспертов, в США из КНДР вернулись заложники, и Пхеньян прекратил разработку и пуски ракет. Он заверил, что в этот раз также будет «все хорошо».

Встреча Ким Чен Ына и Трампа пройдет в Сингапуре, в четыре утра по московскому времени.