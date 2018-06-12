Лавров: Украина не позволяет юридически закрепить «формулу Штайнмайера»

Киев не позволяет юридически зафиксировать ранее выработанную в рамках «нормандского формата» «формулу Штайнмайера», регулирующую закон об особом статуса Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Берлине глава МИД РФ заявил, что несмотря на одобрение формулы в 2015 году и ее подтверждение в 2016, Украина не позволяет ей обрести какую-либо юридическую значимость.

Лавров также заявил, что позицию российских дипломатов поддержали французские и немецкие коллеги. Министр выразил надежду, что соответствующие сигналы возымеют действие.