Мы в соц.сетях:
В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

 СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти

СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти
Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

 Украинский депутат рассказал, как Киеву «победить» Москву

Украинский депутат рассказал, как Киеву «победить» Москву
Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

 Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном
В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

В Волгограде госпитализировали третьего пострадавшего при ЧП с катамараном

 СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти

СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти
Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

Климкин прокомментировал итоги встречи «нормандской четверки»

 Украинский депутат рассказал, как Киеву «победить» Москву

Украинский депутат рассказал, как Киеву «победить» Москву
Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

Ким Чен Ын и Трамп встретились на саммите США и КНДР в Сингапуре

 Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном

Трамп прогнозирует хорошие результаты встречи с Ким Чен Ыном
3:18   12 Июня 2018
Весь мир
52

Лавров: Украина не позволяет юридически закрепить «формулу Штайнмайера»

Лавров: Украина не позволяет юридически закрепить «формулу Штайнмайера»

Киев не позволяет юридически зафиксировать ранее выработанную в рамках «нормандского формата» «формулу Штайнмайера», регулирующую закон об особом статуса Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Берлине глава МИД РФ заявил, что несмотря на одобрение формулы в 2015 году и ее подтверждение в 2016, Украина не позволяет ей обрести какую-либо юридическую значимость.

Лавров также заявил, что позицию российских дипломатов поддержали французские и немецкие коллеги. Министр выразил надежду, что соответствующие сигналы возымеют действие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #лавров #нормандский формат #формула штайнмайера
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов Россия
Депутат Госдумы уверен, что новыми санкциями США просто удаляют конкурентов
Департамент Казначейства добавил в санкционный список пять компаний, три из которых российские, и трех их сотрудников персонально.
19:05   11 Июня 2018
247
Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС Ближнее зарубежье

Депутат Калашников усомнился, что Порошенко присоединит Украину к ЕС

17:00   11 Июня 2018
66
Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург Россия

Самую жаркую встречу футболистам устроит Волгоград, самую прохладную - Екатеринбург

15:10   11 Июня 2018
215
Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться Ближнее зарубежье

Экс-депутат Рады: Главу «украинского Донбасса» сняли, потому что он перестал делиться

13:33   11 Июня 2018
457
Самое читаемое
Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

Де Ниро отправил Трампа куда подальше. Актер обругал президента в прямом эфире

 Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

Путин: Заместитель Собчака предлагал работать в одной команде

 Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

Глава украинской «администрации Донбасса» Жибривский попросил об отставке

 Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов

Паром «Петербург» арестовали в Эстонии из-за долгов