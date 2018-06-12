Украинский депутат рассказал, как Киеву «победить» Москву

Для победы Украины над Россией нужно сделать украинцев счастливыми, заявил депутат Верховной рады, глава партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

Нардеп усомнился, что антироссийские ограничительные меры эффективны и адекватны. По его словам, «настоящие санкции» выглядят иначе.

По мнению Рабиновича, ограничительные меры являются для Украины единственной поддержкой Запада. При этом он отметил, что на Россию они не действуют.

Парламентарий заявил, что настоящими санкциями является ввод США тарифов на ввоз металлов из других стран, в том числе и с Украины.

Депутат считает, что Киев должен думать о своих победах и строить такую страну, которой позавидуют соседи.