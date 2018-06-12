В МИД ФРГ рассказал о разработке параметров миссии ООН в Донбассе

Параметры миссии ООН для Донбасса будут вырабатывать политические директора МИД «нормандской четверки», сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По итогам встречи глава МИД ФРГ по итогам встречи заявил, что стороны договорились поручить своим сотрудникам вести переговоры не о том, должна ли миссия состояться, а о том, как она должна пройти.

Дипломаты обсудят данный вопрос в ближайшие недели, отметил Маас.

Также глава МИД ФРГ заявил, что для данной миссии ООН открыты принципиально все стороны, однако представления о ней значительно отличаются.