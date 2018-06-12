СМИ: Число жертв столкновения судов на Волге возросло до девяти

При столкновении катамарана и баржи на Волге погибли десять человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в районе грузового порта Волгограда вечером. На борту 12-местного катамарана находились 16 человек. Пятерым удалось спасти, судьба остальных неизвестна.

В Росморречфлоте заявили, что сухогруз, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, из-за чего он не имел возможности для маневра.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц». Устанавливается собственник судна и организатор поездки.

В спасательной операции участвуют двенадцать плавательных средств. На берегу развернут оперативный штаб, который возглавил губернатор региона Андрей Бочаров.

РИА «Новости» со ссылкой на городскую больницу скорой медицинской помощи № 25 сообщает, что после столкновения катамарана и баржи к ним доставлены две женщины с переохлаждением.