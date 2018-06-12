Лавров оценил идею США и Украины о начале миротворческой миссии в Донбассе

Предложения США по введению миротворческой миссии в Донбасс полностью рушат минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в понедельник на встрече «нормандской четверки» в Берлине обсуждался вопрос о возможной миссии ООН на востоке Украины.

Лавров заявил, что Россия считает, что представители США и Украины намерены превратить миротворческую миссию в некую военно-политическую комендатуру, которая возьмет всю территорию самопровозглашенных республик, и сама будет решать, кого и как избирать.

Он отметил, что данное предложение полностью рушит минские договоренности. По мнению российского министра, Берлин и Париж понимают это.

Ларов сообщил, украинская сторона настаивает на том, что ее будет устраивать именно данный комплекс мер. Россия в очередной раз напомнила о проекте резолюции, который предполагает поддержку со стороны ООН действий ОБСЕ в рамках минских соглашений.