Глава МИД Франции рассказал о достижении соглашений по шести пунктам

Главы МИД стран «нормандской четверки» на встрече достигли соглашения по шести ключевым пунктам, сообщил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр заявил, что интенсивность и качество дискуссии позволили войти сторонам в положительную динамику в направлении мирного решения.

Ле Дриан отметил, что главам МИД «нормандского формата» удалось достичь соглашения по шести важным пунктам. В частности, стороны обязались следовать перемирию, говоря об отводе тяжелого вооружения, войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. По его словам, также шла речь о доступе без вмешательства ОБСЕ.

Глава французского МИД отметил, что Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании.