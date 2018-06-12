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Глава МИД Франции рассказал о достижении соглашений по шести пунктам

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1:33   12 Июня 2018
Весь мир
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Глава МИД Франции рассказал о достижении соглашений по шести пунктам

Глава МИД Франции рассказал о достижении соглашений по шести пунктам

Главы МИД стран «нормандской четверки» на встрече достигли соглашения по шести ключевым пунктам, сообщил глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский министр заявил, что интенсивность и качество дискуссии позволили войти сторонам в положительную динамику в направлении мирного решения.

Ле Дриан отметил, что главам МИД «нормандского формата» удалось достичь соглашения по шести важным пунктам. В частности, стороны обязались следовать перемирию, говоря об отводе тяжелого вооружения, войск в трех пилотных зонах и разминировании региона. По его словам, также шла речь о доступе без вмешательства ОБСЕ.

Глава французского МИД отметил, что Франция и Германия предложили свою помощь в разминировании.

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Автор: Олег Королев
#мид франции #нормандлский формат
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