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СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

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СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

 СМИ сообщили о пропавших после инцидента с катамараном на Волге

СМИ сообщили о пропавших после инцидента с катамараном на Волге
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1:14   12 Июня 2018
Россия
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СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

СМИ: При столкновении баржи и катамарана в Волгограде погибли пять человек

Число жертв столкновения частного катамарана и баржи в акватории Волги увеличилось до пяти человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

Ранее сообщалось об одном погибшем. По уточненным сведениям, при столкновении прогулочного катамарана с баржей скончались пять человек.

Представитель волгоградского главка МЧС рассказал агентству, что на борту частного плавательного средства находились 16 человек. Пятеро их них них спасены, судьба остальных неизвестна. На данный момент проводятся поисково-спасательные работы.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на службы транспортного надзора региона сообщал, что у владельца катамарана не было лицензии на перевозку пассажиров. Люди перевозились без билетов и бортовых списков.

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Автор: Олег Королев
#волгоград #катамаран #баржа
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