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 В МИД Германии прокомментировали итоги встречи «нормандской четверки»

В МИД Германии прокомментировали итоги встречи «нормандской четверки»
0:58   12 Июня 2018
Весь мир
42

В МИД Германии прокомментировали итоги встречи «нормандской четверки»

В МИД Германии прокомментировали итоги встречи «нормандской четверки»

Во время встречи министров «нормандской четверки» состоялся открытый и конструктивный диалог, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По итогам встречи «нормандского формата» глава МИД ФРГ на вилле Борзиг заявил журналистам, что диалог был «очень исчерпывающим».

В МИД ФРГ также сообщили, что все стороны признали приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

Переговоры глав МИД стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) продлились 4,5 часов.

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Автор: Олег Королев
#германия #нормандская четверка
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