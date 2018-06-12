В МИД Германии прокомментировали итоги встречи «нормандской четверки»

Во время встречи министров «нормандской четверки» состоялся открытый и конструктивный диалог, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По итогам встречи «нормандского формата» глава МИД ФРГ на вилле Борзиг заявил журналистам, что диалог был «очень исчерпывающим».

В МИД ФРГ также сообщили, что все стороны признали приверженность соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

Переговоры глав МИД стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) продлились 4,5 часов.