Лавров прокомментировал итоги встречи глав МИД «нормандской четверки»

Участники встречи министров в «нормандском формате» обсудили экономические вопросы и политические реформы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По итогам переговоров в Берлине он отметил, что решить всех проблем, связанных с выполнением минских соглашений, решить не удалось. При этом российский министр подчеркнул, что встреча была полезной.

Глава МИД РФ заявил, что в очередной раз была рассмотрена ситуация в сфере безопасности, в сфере политического реформирования, в экономической области, а также гуманитарные проблемы.

Лавров сообщил, что коллеги из Германии огласят то понимание, которое вышло по итогам переговоров.